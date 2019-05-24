日本夕張蜜瓜35萬破紀錄成交　中標者天價投標不為「食好西」

日本夕張蜜瓜再度創出「破頂」成交，錄得一對500萬圓（日圓‧下同，約35萬港元）的成交價，打破去年創下的紀錄。不過開出天價奪得「夕張王」的公司，竟然不是為了「食好西」！

中標者為名古屋飲品廠商

日本傳媒報道，札幌市中央批發市場今早舉行今年首場、亦是「令和時代」首場夕張蜜瓜拍賣會，隨即打破去年創下320萬圓（約23萬港元）一對的成交紀錄，中標者為名古屋飲品公司Pokka Sapporo Food & Beverage。該公司自2009年起使用夕張蜜瓜推出飲料，今年為首次參與競投。

然而該公司買下「夕張王」，目的竟然不是為了飽啖一頓，而是計劃分析其香味成份，並應用於產品研發中。據報「夕張王」將於北海道新千歲機場展出，待熟成後才送至新主人手上。公司社長岩田義浩在拍得心頭好後指，此次為令和時代的初次競投，期望藉此向夕張蜜瓜的農戶表達感謝。

據報今年共有9個農戶的約1,000個蜜瓜參與拍賣會，同樣創下紀錄新高。日媒指，由於天氣良好，今年夕張蜜瓜豐收，根據夕張市農協數據，市內106個農戶的蜜瓜出貨量達到3,844噸，目標銷售額為22億圓（約1.57億港元）。