【中午收市】港股半日升55點　重上27300點

美國總統特朗普就中美雙方爭議口氣轉為放鬆，帶動港股今早反彈，高開101點，其後升幅大至190點，惟升勢無法再上一層樓，至午市收市前升幅收窄。

恒生指數中午收市報27323點，升55點，國企指數中午收市報10433點，升32點，成交額405.96億元。

騰訊曾收復330元

今日大市反彈力度未見太強，其中日前飽受沽壓的華為概念股瑞聲科技（2018）及舜宇光學（2382），半日升1.7%及0.8%，中午收市報41.95元及68.45元。

至於昨日表現相當硬淨的內需股，今日反而偏軟，蒙牛乳業（2319）跌1.4%，中午收市報28.8元，中國旺旺（0151）跌0.8%，中午收市報5.77元，萬洲國際（0288）升1.5%，中午收市報7.41元。

昨日跌穿330元的騰訊控股（0700），今早曾高見332.8元，中午收市報327元，升0.3%。其他科技股方面，美團點評（3690）昨日公布業績後獲大行唱好，升幅曾逾5%，中午收市報59.7元，升2.7%。惟金山軟件（3888）低收，半日跌2%，中午收市報17.74元。

不過油股及濠賭股卻逆市下跌，其中中國石油（0857）跌1.3%，中午收市報4.45元，金沙中國（1928）跌3.4%，中午收市報36.45元。