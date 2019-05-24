商務部報告︰ 中國首季外貿總體平穩　結構繼續優化

中國商務部周五發布《中國對外貿易形勢報告（2019年春季）》報告顯示，當前外貿發展面臨的環境更加複雜、不確定性更強、風險挑戰更多。世界經濟增長放緩，貿易保護主義持續升溫。內地經濟下行壓力猶存，一些結構性問題極待解決。實現外貿穩中提質的發展目標還需付出更多努力。同時也要看到，中國經濟長期向好的基本面沒有改變，外貿內生動力不斷增強，高品質發展的基礎持續鞏固。隨著支援外貿穩規模、提品質、轉動力各項舉措不斷落地，政策效應將會持續顯現。

報告回顧了2018年及2019年一季度中國外貿運行情況，分析了2019年中國外貿發展環境。2018年，中國對外貿易穩中有進、穩中向好，貨物貿易進出口規模創歷史新高，品質效益進一步提升，對國民經濟貢獻進一步增強。貨物貿易第一大國和服務貿易第二大國地位更加鞏固，貿易強國進程加快推進。2019年一季度，中國外貿總體平穩，結構繼續優化。

報告又指，商務部將繼續狠抓穩外貿政策落實，深入實施貿易強國行動計畫，不斷推進「五個優化」和「三項建設」，推動出口市場多元化，引導加工貿易轉型升級、向中西部轉移，優化進口結構，積極擴大進口，精心辦好第二屆中國國際進口博覽會，促進外貿穩中提質。