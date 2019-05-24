【溫多娜手記】甘比稱大劉怕醜又低調　提「斷腳媽媽」眼泛淚光

華人置業（127）今日舉行股東大會，劉鑾雄的太太陳凱韻（甘比）亦罕有出席，會後更與傳媒聚餐，到中環食「日本嘢」。

近年劉鑾雄與甘比積極參與各項慈善活動，又為大劉管理「劉鑾雄慈善基金」。甘比稱自1997年開始，已投放逾40億元資金去推動慈善工作，基金的主要收入亦是大劉的捐款，「大家一齊做（慈善工作），反而劉生以前做，成日都無出聲；你地可能感覺上佢係鍾意講野，但佢呢其實又好怕醜又好低調，呢層你地唔明白架啦。」

大女Josephine捐10萬

提到工作，已為人母的甘比，兼顧公司業務的同時，又要照顧小朋友，「6點半起身就要湊小朋友返學，8點半左右返家照顧B女，然後就上班，差不多時間又要接放學，沒特別事回家簽簽文件，已經夠鐘食晚飯。」

不過她亦抽空與子女參與慈善工作，「帶囡囡去探劏房戶，佢就坐在床上，同其他小朋友玩玩具。」大女劉秀樺（Josephine）似乎受到感染，人仔細細有生意頭腦之餘，亦懂得行善。

去年她迷上俗稱「鬼口水」的粘液狀玩具Slime，更將其發展為生意，在皇室堡的售賣機出售自製的Slime，不計成本賺了約10萬元，更將所全數收益捐出。甘比笑言，大女亦同時學懂精打細算，「買兩支貴過買一打，佢就買夠四打。」

甘比大女劉秀樺，去年將俗稱「鬼口水」的產品，放到自助售貨機內售賣。（公司提供）

提到各項工作，最令甘比印象深刻的，就要數去年在荃灣梨樹路，36歲媽媽杜穎楠遭寶馬房車撞斷雙腳的意外，甘比更眼泛淚光，哽咽說，「我做媽媽所以我知。」她表示，基金會曾聯絡上杜穎楠的姐姐，她們稱自己有足夠能力應付，婉拒基金會幫助；姐姐其後就主動提出，若基金會需要義工的話，她樂於幫忙。

甘比是記者出身，提及「甘比」這個筆名，她說與卡通片有關，「好鍾意套卡通片《娛樂金魚眼》，入面有條識飛的金魚叫Kimbee，甘比咪咁樣嚟。」