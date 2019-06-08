中國人爆買塞內加爾牙帶魚　韓國人要找其他供應國

財經快訊
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中國人全球買或捕撈海鮮不是新鮮事，遠至非洲及南美多國亦曾經投訴中國非法捕撈，最新情況是，中國人爆買到非洲的漁獲價格飛升。塞內加爾就因中國人爆買牙帶魚，令價格大升，韓國買家決定放棄買貨，到其他國家入貨。

要了解事情，首先要了解牙帶魚。韓國一向有不少牙帶魚食品，例如烤牙帶魚、牙帶魚刺身、燉牙帶魚等，部份是進口，亦有部份是韓國水域出產。而中國人亦有進食牙帶魚，例如潮州魚蛋就用到牙帶、鮫魚、九棍等，由多種魚混合而成。

首季韓國進口塞內加爾牙帶魚　大減39%

《朝鮮日報》報道，近10年塞內加爾都是韓國最大的牙帶魚進口國，掳韓國海洋水產部數據，2007年該國進口牙帶魚合共80噸，2016年就大增至1.08萬噸，當中有38%來自塞內加爾。

不過，2019年第一季塞內加爾牙帶魚進口量按年減少了39%，E-Mart表示自2018年11月起就不再出售塞內加爾的牙帶魚，而樂天超市及GS超市，從3至4月開始減少了塞內加爾牙帶魚的比例。

韓商轉買委內瑞拉貨　價格便宜20%以上

業界人士說：「隨着中國牙帶魚需求增加，漁獲已經減少，所以塞內加爾牙帶魚的價格大幅上漲，失去了價格優勢。」

韓國企業研究過印尼、也門、阿聯酋、委內瑞拉等國家後，選擇與委內瑞拉合作。E-Mart相關人士表示：「該地區的牙帶魚形狀與韓國人吃的最相似，平均厚度達3至4厘米，比國產的厚，口感也好，還比塞內加爾產品便宜20%以上。」

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有見及此，韓國零售業界決定出售委內瑞拉產品，樂天超市及GS超市就增加了該國產品的比重，Home Plus亦正準備出售委內瑞拉的牙帶魚。

為了推廣委內瑞拉牙帶魚，E-Mart更推出折扣優惠。

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