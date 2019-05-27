滙豐范卓雲：恒指年底或重上31000點　今年中國經濟增長可達6.6%

受中美貿易戰影響，恒生指數已跌至約27,000點水平。滙豐私人銀行亞洲區首席市場策略師范卓雲預料，貿易緊張局勢或於下半年有所緩和， 預料恒指將於年底前重上31,000點水平。

她提到， 市場正關注G20峰會，兩國領袖能否達成共識，按該行估算，一旦美國針對其餘總值3,250億美元的中國進口貨品徵收25%關稅，若不考慮中國再加推刺激措施抵消其影響，今年中國經濟增長或會縮減1.2個百分點，美國經濟亦會降低約0.3個百分點。

料中國經濟增長達6.6%

該行相信，未來中國政府將推出包括內需等經濟刺激措施，估計今年中國經濟增長約6.6%；美國則約2.4%；香港今年增長約2.7%，明年放緩至2.5%。

她相信，目前中國有約九成的GDP均來自內需推動，因此偏好美國及亞洲新興市場股份，包括中國及新加坡；受華為事件影響，科技硬件設備股的估值偏低，但由於有盈利風險，因此不建議投資。

已將中國股票的超配比重減半

雖然看好中國前景，不過范卓雲亦重申，自美國針對總值2,000億美元的中國商品加徵關稅後，將資產配置中，中國股票的超配比重減半，但仍維持輕微偏高的比重配置。

被問到中美貿易戰下，為何仍看好恒指於年底前從上31,000點？范卓雲解釋，主要是基於企業盈利增長去估計，目前中資股有少於1%的股份與美國市場有關，而且大部分都是內需股，美股亦是由內需去推動企業盈利增長，政策帶動下預料會有好表現。

范卓雲（圖右）預期，聯儲局將於明年下半年會減息2次。（許世豪攝）

美國或於明年下半年兩度減息

另外她指出，環球經濟出現同步放緩，惟央行維持寬鬆政策、美國及新興市場的私人消費市道暢旺等因素帶動下，有望延長經濟周期。

她又估計，美國去年減稅的刺激作用消退，減息將有助支持經濟增長動力，預料聯儲局將於明年9月及12月兩度減息，環球利率將會持續低企，投資者可考慮高息股及亞洲高收益債券，但不看好歐股及歐債。

人民幣或貶至6.95水平

匯市方面，該行認為較受貿易戰影響， 預料短期內人民幣兌美元匯價維持偏軟，今年第二及第三季人民幣兌美元匯率會於6.95水平徘徊；若局勢有所放緩，年底回穩至6.75。