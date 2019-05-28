【李兆基退任】四叔喉嚨「唔舒服」問題交兩子答　與小股東大合照

「四叔」李兆基於恒基﹙0012﹚股東週年大會後，退任公司主席兼總經理之職務，僅留任為公司執行董事。李兆基進入會場時，獲全體董事站立歡迎。

獲全體董事站立歡迎

在股東會上，李兆基先多謝股東過去的支持表示，「多謝大家對我幾十年的支持，祝大家生活愉快，準備咗些少禮物，以表借意。」，又稱他的喉嚨不舒服，股東的問題將交由兩個兒子回答。

席上股東多次以掌聲向「四叔」致謝，李兆基與一眾小股東合照，之後更聽從股東意見，充當模特兒，轉身比大家「任影」。

會上有小股東關心中美貿易戰的影響，即將上任聯席主席的李家傑稱，貿易戰對全球經濟都有影響，可能打擊投資，但本港經濟穩健，置業需求強勁，樓市會繼續暢旺。另外，席上副主席林高演提到，恒地十分穩健，「特別是兩位聯席主席經過咁多年的培訓，李家傑在公司30多年，李家誠在公司26年，對於公司的分工及運作，十分熟悉，四叔放心交捧，亦請小股東放心，董事局一定會繼續做到最好，為大家﹙股東﹚爭取最大利益。」

林高演表示，李家傑在內地已有多年發展經驗，又指出李家傑及李家誠兩人已有詳細分工，一向均有溝通及互相信任。

無須擔心《逃犯條例》

至於會否將旗下收購物業以房地產信託基金形式上市時，林高演指出公司旗下現時已有陽光房產基金（0435），公司旗下物業落成，為顧及入伙後形象及質素等，所以會自行管理。

被問及《逃犯條例》修定時，李家傑指出政府已明言是為了堵塞漏洞﹑彰顯公義，並無須要感到擔心。至於有關黃埔街項目進展時，林高演指出目前項目正處於收購階段，遠未到賣樓。