【李兆基退任】四叔親授錦囊　指做生意及慈善要「以小博大」

「四叔」李兆基於恒基﹙0012﹚股東週年大會後，退任公司主席兼總經理之職務，僅留任為公司執行董事。

會後李兆基與兩名兒子李家傑及李家誠，以及一眾管理層會見記者，不過在股東會內稱喉嚨不舒服的他，未有回答問題，全程由李家傑、李家誠，及副主席林高演代答。

提到即將退任，李兆基會有什麼錦囊傳授予兩個兒子，李家誠稱已在公司幾十年，已經收到好多錦囊；李兆基與李家傑低頭討論後，李家傑就指，其中一個錦囊是要「四兩撥千斤」，無論做生意或做慈善，都是以「以小博大」的方法去做。

贈小禮物祝大家「荷包腫脹」

李家誠指出，父親退休後會有更多時間弄孫為樂。有記者問到即將退任的李兆基，除了湊孫之外會否去旅行，副主席林高演笑言，「四叔」有兩架私人飛機，他會好好利用。

林高演說，四叔的錦囊不止教家族成員，亦有與大家分享，向股東贈送了一本「時光印記」紀念冊，亦贈送了朱古力希望大家甜甜蜜蜜，並有真皮銀包和電源插蘇，寓意「財源廣進」，祝大家荷包腫脹。

去年已捐款10億元予多間大學

一向熱心公益的四叔曾承諾，若恒指升至30000點水平，每年將會捐10億元做善事。林高演表示，恒指去年升穿3萬點後，將10億元捐給香港大學等機構，款項已全數「名花有主」。

他補充，慈善活動是持續而長久的，會視乎項目的效應，並指出李氏家族將繼續關注如何令社會變得更和諧。

股東會後李兆基（中）與兩名兒子李家傑（左）及李家誠（右），以及一眾管理層見記者。（盧翊銘攝）

料樓市平穩發展

問到如何看本港樓價，李家傑稱本港對土地需要大，不論海外及內地企業都喜愛到香港發展，而且住宅供不應求，市場需求好大，利率長時間處於低水，會支持樓市發展，看不到樓價有好大的下調空間，預料走勢平穩。

問到樓市高企，年輕人應該點做，林高演指公司希望供應多些，樓價便會回順，「盡量啦我哋已經」，李家誠補充他們已經多做社會房屋，希望多做這些項目可幫助年輕人。

李家誠（圖左)指出持續低息環境對樓市帶來支持，預料香港樓價平穩。（盧翊銘攝）

亦有記者問及未來香港營環境情況，以及《逃犯條例》修訂後，或會觸發外商撤資等問題時，李家傑指出修訂是為了堵塞漏洞﹑彰顯公義，「諗唔到理由唔支持」，又認為外商撤資只屬各人猜測。

此外有記者問及李家傑及李家誠兩兄弟日後分工時，李家傑指出兩兄弟已分工多年及習慣了公司運作，無新部署，無須擔心。