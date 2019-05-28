帝國集團料本港樓價今年最多升10%　手持10項目　近半為住宅

帝國集團宣布，委任洲際酒店集團營運尖沙咀「海員之家」重建後綜合大樓的酒店部分。帝國集團執行董事姚志偉表示，項目投資額為60億元，現已完成拆樓階段，將於2個月內開展地基工程，預計2023年上半年投入服務，開業首三年是穩定期，短期未有目標營業額。

帝國去年奪得此項目重建權，董事郭基浩在記者會上談及，項目是由亡父策劃，並一度哽咽。帝國創辦人郭炳湘已於去年10月離世。

「海員之家」位於尖沙咀中間道11號，將會重建為一幢42層高的綜合大樓，總樓面面積35萬平方呎，低層用作海員會所，9至42樓是酒店部分，提供約500個房間，全部均享有海景，每間房面積約350至400平方呎。

冀保持多元化發展

在談及中美貿易摩擦加劇時，姚志偉相信兩國長遠來說會達成貿易協議，因香港土地供應少，而明日大嶼等計劃需時，短時間內市場需求仍高，有信心香港樓市可平穩發展，貿易戰只會造成短期影響，預期樓價今年內升5至10%。在旅遊業方面，隨着港珠澳大橋、高鐵等基建落成，粵港澳大灣區形成一小時生活圈，吸引了不少旅客訪港，對香港酒店業發展有信心。

他續指，未來集團會繼續投資酒店業務，目前手頭上有10個項目，佔地450萬平方呎，當中有一半是住宅，三成是商業樓，兩成是酒店項目，希望可保持多元化發展。