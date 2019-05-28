惠譽：美加關稅　令今明兩年中國經濟增長放緩至6.1%

惠譽發表中國市場展望，預計2019及2020年經濟增長只有6.1%，處於官方6至6.5%增長區間的低水平。

貿易戰若再升級 中國經濟增長進一步下行

惠譽評級董事及首席中國主權評級分析師費安德（Andrew Fennell），認為2019年中國宏觀經濟充滿挑戰。他表示，鑑於美國將價值2,000億美元的中國出口商品加徵25%關稅，影響中國經濟增長兩個百份點，預期2019及2020年的經濟增長將放緩至6.1%。

惠譽並不會將貿易戰會否升級作為前景預測的因素，但他認為如果進一步升級，中國經濟增長將會有進一步下行風險，政府有可能推出更多措施。

今年宏觀槓桿會上升 但信貸刺激相當溫和

惠譽還表示，中國政府在2017至2018年間，去槓桿行動取得重大進展。然而，隨着政策組合轉向至增長政策，惠譽認為信貸增長指標目前的增速高於名義GDP，即宏觀槓桿將在2019年攀升。然而與之前寬鬆期相比，信貸刺激規模仍然相當溫和。

政策環境或導致金融失衡及經濟進一步脆弱

中國主權評級受至強大的外部融資能力、強勁的宏觀經濟表現以及作為全球第二大經濟體地位等因素的支持。惠譽認為部份形式的增量政策寬鬆，對主權評級影響不大，但導致金融失衡和進一步脆弱的政策環境，可能會為評級帶來負面壓力。

惠譽預期，本年度中國綜合財政赤字，將大幅上升至接近GDP的6%。