萬洲國際：已採取措施應對非洲豬瘟影響

萬洲國際（0288）主席兼行政總裁萬隆在股東會後表示，中國非洲豬瘟影響到中國豬價的上漲，及全球豬價都在上漲，為應對中國非洲豬溫的影響， 公司一早採取措施，認為只會對中國「雙匯」品牌食品有些微影響。

對於豬瘟對美國和歐洲公司的影響，他認為會對擴大出口有利，而對萬洲這家在全球都有業務的公司來說，會採取一些積極措施，確保公司在非洲豬瘟中不受影響，爭取出口有更好的經濟效益。

萬洲旗下包括亞洲最大肉製品加工企業「河南雙匯投資發展」和美國最大的豬肉食品企業「史密斯菲爾德食品公司」（www.smithfieldfoods.com），並擁有眾多知名品牌，包括雙匯、Smithfield、Armour等。

萬洲國際（0288）主席兼行政總裁萬隆在股東會後指，會採取積極措施，確保公司在非洲豬瘟中不受影響。（區嘉俊攝）

公司擁低價原材料 降低生豬價格上升影響

另據傳媒報道，首席財務官郭麗軍在股東會表示，貿易戰和非洲豬瘟影響公司盈利，但公司在生豬價格每公斤10元人民幣或以下有儲備，故有低價原材料，未來可逐步釋放，降低生豬價格上升的影響。

公司今年將產品提價，部分成本轉嫁消費者，此外，希望透過產品結構調整及內地稅務優惠，降低有關影響。雖中美貿易戰仍持續，但公司有出口至其他市場，總體影響不大。

郭麗軍又指，公司會維持派息比率不少於30%。今年由於非洲豬瘟疫情及發展不明朗情況，難對盈利有預測。