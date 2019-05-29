英媒盤點　除美國外　對華為5G完全說不尚有呢幾個國家

美國在打壓華為同時施壓其他國家，不要使用華為設備、將華為排除在5G建設之外，在美國的努力下，目前共有包括澳大利亞、日本、新西蘭在內的國家對華為5G說不。

英國廣播公司（BBC）於周一（27日）報道，美國政府禁止該國公司與一些會構成「安全威脅」的外國通信業公司合作，矛頭明顯指向中國科技巨頭華為。與此同時，多家美國科技公司暫停向華為供貨，令華為受到前所未有的壓力。

報道稱，美國最近不斷遊說其他國家採取類似措施，限制華為參與當地通信業尤其是5G產業發展。對於美國的做法，各國響應程度不同，其中澳大利亞、日本、新西蘭屬於完全對華為說不的國家。

美國以國家安全為由，在5G建設中對包括華為在內的中國企業關上大門。（路透社）

2018年8月，澳大利亞政府以國家安全理由，禁止華為提供5G網絡技術。2018年9月，新西蘭以國家安全為由，阻止無線網絡運營商在5G網絡中使用華為設備。日本也於2018年12月決定把華為排除在5G建設，之後日本電信運營商轉用芬蘭諾基亞的設備。

除了以上對華為5G完全說不的國家外，英國、加拿大、越南、荷蘭、印度等屬於尚未決定或容許有限度使用華為設備的國家，而印度尼西亞、馬來西亞、柬埔寨等東南亞國家則屬於沒有限制或已經使用華為設備的國家。