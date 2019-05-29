阿里巴巴傳來港上市　李小加：不意外並歡迎定居香港

有傳阿里巴巴將於下半年來港二次上市，並預計集資200億美元。港交所（0388）行政總裁李小加稱，不能具體評論個別公司，但若消息屬實，感到非常高興及歡迎阿里來港，惟不感意外，因為他認為「遠走的人，總有一天要回家」，期望阿里選擇在港「定居」。

他補充，若阿里最終選擇在上海或深圳上市，港交所會爭取通過深滬港通讓國際投資者在亞洲時段投資；若阿里來港上市，則會透過互聯互通的南向通讓中國投資者參與。被問到阿里會否因中美貿易戰而選擇來港，他回應指，貿易戰對所有公司均有影響，若中美一定要「離婚」，必然會經歷痛苦的「分手」過程，不會有贏家，希望領導人可作理智決定。

港交所行政總裁李小加指，本港「一國兩制」的實驗成果有目共睹，有信心把工作做好。（鄭子峰攝）

本港一國兩制實驗成果有目共睹

去年港交所進行新上市制度改革，容許未有收入的生物科技企公司來港上市，至今已有10間生物科技公司來港上市。李小加稱，近期他曾往美國紐約及波士頓接觸相關的國際性企業，認為以香港的市場優勢，吸引他們來港上市是遲早的事，但暫時未有消息可公布。

被問到逃犯條例會否影響本港營商環境，以及美國企業會否因條例而感到憂慮，他回應指，本港「一國兩制」的實驗成果有目共睹，有信心把工作做好，擔任連接中國及國際橋樑的角色，繼續取得中央政府及國際社會的信任。