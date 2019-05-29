蘋果被華為反超　iPhone全球智能手機市場份額下降

Gartner最新研究數據顯示，美國和中國的智能手機銷量分別下降15.8%和3.2%。2019年一季度，蘋果iPhone在全球智能手機市場的份額降至11.9%，而2018年第一季度為14.1%，銷量則從5,410萬部下跌至約4,460萬部。

同時，三星份額從20.5%降至19.2%，但仍位居第一；華為智能手機市場份額從10.5%上升至15.7%，反超蘋果，位居第二，銷量為5,840萬部。OPPO和Vivo份額分別從7.3%和6.1%升至7.9%和7.3%。

Gartner表示，到2023年，摺疊屏手機預計將佔到高端智能手機市場的5%，大概3,000萬部。

華為智能手機銷售錄理想增長

Gartner認為，華為不僅超越了蘋果，也正逐漸縮小着與排名第一的三星之間的差距，而這也與本月初IDC數據研究中心的研究結論一致。

該機構研究主管Anshul Gupta在報告中寫道，縱使iPhone在各個市場上減價，對需求帶來刺激作用，但仍不足以恢復第一季度的增長。

而在全球前五大手機供應商中，華為則是實現了最高的銷售按年增長率。尤其在最大的兩個市場歐洲和大中華區的表現出色，智能手機銷量分別增長了69%和33%。