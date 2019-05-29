【收市總結】恒指下滑155點　中國稀土大彈23.5%

撰文：鄭寶生
最後更新日期：
內地輿論熱炒中國可以利用稀土反擊美國，市場憂慮貿易戰再加劇，資金流出股市。恒指收報27235點，下跌155點；國指收報10390點，下跌26點。成交額833億元。
中國稀土（0769）收報0.63元，上升23.5%；稀鎂科技（0601）收報0.32元，上升18.5%。
昨日大升的裕華能源（2728）下挫，收報0.184元，下跌15.6%。
資金流入內險股 財險上升近5%
中國A股相對靠穩，內險股上漲。財險（2328）收報8.45元，上升近5%；新華保險（1336）收報37.1元，上升3.9%；太保（2601）收報29元，上升3.2%；人保集團（1339）收報3.01元，上升2.4%；中國太平（0966）收報20.05元，上升2.2%；中國人壽（2628）收報18.28元，上升0.6%；中國平安（2318）收報86.15元，上升0.5%。
煤氣再漲1.2% 騰訊下跌1.1%
其他股份方面，煤氣（0003）收報19.34元，上升1.2%；聯通（0762）收報8.27元，上升1.1%；長和（0001）收報74.3元，下跌0.8%；友邦（1299）收報76.7元，下跌1%；碧桂園（2007）收報10.7元，下跌1.1%；騰訊（0700）收報322元，下跌1.1%；太古A（0019）收報92.25元，下跌1.3%；創科（0669）收報50.4元，下跌1.7%；中國生物製藥（1177）收報7.91元，下跌2.1%；新地（0016）收報130.7元，下跌2.5%；金沙（1928）收報35.95元，下跌2.7%。
中國A股收市變動不大，上證收報2914點，上升4點；深證收報9010點，下跌25點。
日股收報21003點，下跌256點；韓股收報2023點，下跌25點。