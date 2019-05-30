PMICO警告﹕全球債市正面臨前所未有風險

環球投資者避險意識近日明顯增加，觸發投資者將資金泊入債市，美國10年期國債孳息率回落至20個月新低至2.27厘。債市的興旺引發市場人士的憂慮，太平洋投資管理公司（PIMCO）發出警告，指出全球債市正面臨前所未有的風險。

PMICO美國核心策略首席投資總監Scott Mather接受《彭博》訪問時指出，從規模﹑年期﹑信貸質量及流動性等條件，均反映出目前信貸市場正處於最高風險水平，並憂慮信貸市場將會出現前所未見的跌市。

隨著投資環境日益困難，PMICO建議投資者在更謹慎﹑多靈活性及流動性的地方追求孳息率，又指出隨著股市回報率下跌，同時波動增加，建議投資者配置美債以對沖風險，偏好資產抵押證券及高質量的公司債。

增長速度穩定為最佳股票之選

Scott Mather指出目前美國國債是唯一可以獲取大量資本收益的市場，惟同時警告投資者對美國經濟增長前景過於樂觀。

PIMCO預料已發展經濟體在未來5年，有機會出衰退，在此之前因低通脹環境導致全球經濟增長陷低迷，又指出聯儲局的鷹派貨幣政策立場已有改變，或令到資產估值偏高。Scott Mather為唯一一個可以實施利率正常化的央行，其他地方央行則無太多彈藥。

此外PIMCO認為高質量﹑增長速度穩定的美股，為現時最佳股票之選，可是資產估值上揚，會導致獲利空間被壓縮；又指出在低增長環境下，盈利高而穩定﹑資產負債表靈活性較高的公司更具優勢。