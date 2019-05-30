華為再遭IEEE禁令　全球5G推出時間推遲成本更高

美資投行富瑞（Jefferies）發表報告稱，國際專業組織電機電子工程師學會（IEEE）禁止華為員工參與旗下期刊的審閱及編輯過程，此舉將阻礙華為獲取電信及計算技術的最新發展，5G標準延遲推出並涉及更高的成本。

《路透》報道，以紐約為基地的IEEE在當地時間同三（周三）的聲明指，因遵守美國政府的規定，對華為旗下企業及員工參與某些活動實施限制，而這些活動通常不向公眾開放，包括參與旗下刊物的審閱及編輯過程。

富瑞稱，美國對華為實施出口禁令，目的是阻止華為購買前沿技術的部件建設5G、將華為與任何領先研發來源阻隔以削弱其技術進步能力

盡管目前美國只針對華為，但該行相信美國很可能會將限制擴大至其他中國科技企業。美國企業亦不大可能繼續參與3GPP的5G發展工作。

因此這消息將令5G標準最後版本--R16版本，將於明年3月推出的可能性變得渺茫。這可能帶來以下結果：全球5G的推出嚴重推遲、中國開發其本身的5G SA獨立組網方案、因規模較小及標準分散導致更高的成本。

該行報告並指，假使中美最終能達貿易協定，對上述情況能否逆轉仍存懷疑，認為最好的情況是華為可能買到非前沿技術的美國產品。