【收市總結】恒指下跌120點成交縮　安踏遭唱淡插5.5%

撰文：鄭寶生
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港股午後跌幅緩緩收窄，恒指收報27114點，下跌120點；國指收報10450點，上升59點。成交額764億元。
安踏（2020）被沽空機構唱淡，公司暫沒有回應，最低見43.3元，但股價跌幅很快收窄，收報46.95元，下跌5.5%。
內銀股表現佳 交行上升近2%
內銀股支撑大市，民行（1988）收報5.68元，上升2.3%；交行（3328）收報6.17元，上升近2%；工行（1398）收報5.6元，上升1.3%；中行（3988）收報3.25元，上升1.2%；農行（1288）收報3.36元，上升0.9%。
中興下挫5.3% 舜宇亦跌2.8%
手機及通訊設備股受壓，中興（0763）收報19.18元，下跌5.3%；舜宇（2382）收報67.15元，下跌2.8%；京信通信（2342）收報1.51元，下跌2.6%；比亞迪電子（0285）收報10.3元，下跌2.1%。
友邦插水2.2% 石藥下滑3.4%
其他股份方面，中海油（0883）收報13.06元，上升1.1%；騰訊（0700）收報324.4元，上升0.7%；領展（0823）收報95.3元，下跌1.6%；煤氣（0003）收報17.08元，下跌1.7%；友邦（1299）收報75.05元，下跌2.2%；恒地（0012）收報42元，下跌2.9%；石藥（1093）收報12.6元，下跌3.4%。
中國A股午後跌幅收窄，上證收報2095點，下跌8點；深證收報8943點，下跌67點。
日股收報20942點，下跌60點。