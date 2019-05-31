【中午收市】恒指下跌48點　安踏澄清後反彈3.9%

財經快訊
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港股今早窄幅浮沉，恒指中午收報27066點，下跌48點；國指收報10462點，上升12點。成交額425億元。

昨日被沽空機構狙擊的安踏（2020）發出澄清，收報48.8元，上升3.9%。

金山軟件（3888）今早爆上，收報22.05元，上升7.8%。

中國稀土（0769）收報0.66元，上升3.1%。

嘉里建設下挫2.7%　九倉置業插2.6%

本地地產股下滑，嘉里建設（0683）收報30.55元，下跌2.7%；九倉置業（1997）收報54.65元，下跌2.6%；新世界發展（0017）收報11.6元，下跌2%；陽光房地產基金（0435）收報5.74元，下跌1.9%；新地（0016）收報127.4元，下跌1.8%；恒地（0012）收報41.3元，下跌1.7%。

舜宇上揚2.3%　友邦下滑1.7%

其他股份方面，舜宇（2382）收報68元，上升2.3%；蒙牛（2319）收報28.9元，上升1.9%；長和（0001）收報74.2元，上升1.6%；銀娛（0027）收報47.55元，上升1.4%；碧桂園（2007）收報10.72元，上升1.3%；中國生物製藥（1177）收報7.94元，上升1.1%；友邦（1299）收報73.8元，下跌1.7%。

中國A股早段變化不大，上證半日收報2906點，上升不足1點；深證收報8954點，上升11點。

日股半日收報20780點，下跌161點。

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