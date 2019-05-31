零售管理協會：4月本地消費疲弱　料至暑假或有好轉

本港4月零售市道遠遜市場預期，4月零售業總銷貨價值按年跌4.5%，至377億元，連跌3個月，今年首4個月累計跌幅為2%。香港零售管理協會主席謝邱安儀解釋，4月適逢有復活節假期，不少市民出境外遊，導致本地消費市場疲弱；另4月天氣較差，加上即將踏入黃金周，部分購買力或押後至5月初，令4月零售數據跌幅擴大。

謝邱安儀說，今年黃金周有4日假期，較去年多了一日，預計5月零售銷售將錄得持平至單位數升幅，但過了黃金周後，銷情又回到平淡。現時零售業銷情是靠假期主導，若當月有長假期，便可帶動銷售，令該月銷售持平或有單位數增長。她覺得若中美貿易戰保持現狀（未有轉好或轉壞），因6月沒有長假期，加上以往該月是零售業全年表現最弱的月份，故或需至在7月中至8月暑假期間，有較多內地客來港消費，情況才會稍為好轉。

香港零售管理協會主席謝邱安儀認為，鐘錶珠寶在5月的銷售跌幅不大，相信未出現結業潮。（鄺月婷攝）

維持全年低單位數增長預測不變

謝邱安儀續指，下半年零售市道需視乎中美談判情況，但相信第四季有十一黃金周及聖誕節假期，情況將有好轉，維持全年低單位數增長預測不變，若中美貿易戰再次惡化，或會考慮重新修訂預測。

今年4月珠寶首飾﹑鐘錶及名貴禮物銷貨價值下跌11.4%；藥物及化妝品銷貨價值跌6%，由正增長轉為負增長，謝邱安儀稱化妝品在數個月前升幅已一直收窄，本月錄負增長是意料中事，昔日消費者喜歡買面膜、又會團購，但現在其購物習慣改變，轉為購買低單價產品，使化妝品生意轉差。在市況不景氣下，奢侈品類產品銷售表現下滑，也是預料之內，但跌幅不是很誇張，暫時未見出現結業潮。