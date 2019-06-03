中美貿易戰料進一步侵蝕航空公司利潤

美國政府不僅發動了對中國貿易戰，而且正在深度和廣度上劇烈升級，並出現了超出貿易爭端範疇的趨勢，這給世界經濟前景帶來了越來越多的不確定性。

據聯合國最新預測，2019年世界經濟增速將放緩至2.7%，比年初預測值下調0.3個百分點。而經濟合作與發展組織（OECD）也將2019年全球經濟增速的預估值下調了0.3個百分點。

據日本研究機構大和總研分析，日本企業將因中美經貿摩擦直接損失約5億美元。法國財政部長說，中美經貿摩擦將直接導致貨物流通減少，損害歐洲和法國的就業機會。

美國的貿易政策不僅傷害美國經濟，而且對全球經濟增長都不利。（視覺中國）

此外，在韓國首爾舉行的國際航空運輸協會（International Air Transport Association，IATA）年會上，IATA總幹事兼CEO亞歷山大·朱尼亞克（Alexandre de Juniac）稱，全球貿易不景氣已經對航空運輸業產生負面影響，其中貨運業務受損更嚴重。

IATA預計，2019年全年航空公司利潤為280億美元，這比2018年底IATA發佈的300億美元指引下降了20億美元；而更往前追溯，IATA曾樂觀地預計2019年全球航空運輸將可能創造355億美元的利潤。

此外，貿易局勢緊張可能帶來的油價上升，也將進一步侵蝕航空公司的利潤。IATA預計2019年航空業成本將上升7.4%，增速將快於營收6.5%的增幅。

有分析指出，隨着全球經濟增長前景惡化，政策制定者將拿出更多工具提供進一步支撐。比如，美聯儲很可能會關注核心個人消費支出通脹率是否隨加征關稅而上升。屆時，到今年第三季度，美聯儲或降息50個基點。中國將會出台更大規模的刺激性計劃，以減輕勞動力市場受到的影響。但是，這些措施並不足以阻止全球經濟增長放緩。