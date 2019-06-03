19年翻了182倍　巴菲特天價午餐到底值在哪

和一年一度的巴菲特股東大會一樣，每年的巴菲特午餐拍賣也是大眾關注的焦點。今年，這頓午餐又「不負眾望」地拍出了天價457萬元（美元‧下同）。

據《每日經濟新聞》上周六報道，每年巴菲特（Warren Buffett）午餐都成為各國媒體關注的焦點之一，隨着近年來不斷被拍出天價，也隨着從「慈善拍賣」到成了20年來持續增長的「熱門股」，這頓午餐似乎已經成了眼球經濟時代一次成功的自我營銷，抑或名利場上的一出好戲。

回顧過去，從2000年開始，巴菲特午餐已經連續舉辦了20屆。在第一年的時候，只需要2.5萬元就可以請「股神」吃飯了，而到了2003年這個價格就漲到了2000年的10倍、達到了25萬元；5年之後的2008年，這頓午餐的價格又漲了數倍、達到211萬元。

從歷年的情況來看，巴菲特午餐的拍賣價格有３次都超過了300萬元，今年更是達到了超過450萬元的新高。而在這些年份中，也出現過幾次「降價」，這與當時的整體市場情況不無關係。

令人玩味的是，在早年的拍賣歷程中，競拍者原本只是為得到一個與巴菲特暢談的機會，但越到後面競標越來越演變得有些「炒作」成分。似乎中標者和「股神」巴菲特有了私人接觸，他們在日後的投資方向就成了很多人追逐跟風的標的。

2015年9月8日，巴菲特（左）與朱曄在慈善午餐合影。（視覺中國）

段永平以63萬元投得與股神午宴機會

該報道舉例，連續兩年中標巴菲特午餐的對沖基金半島資本創始人Ted Weschler。他為這兩頓午餐花費了525萬元，看似天價但卻給自己找來了一份為巴菲特管錢的新工作。現在他已經就職於巴郡（Berkshire Hathaway）了，此前的舉動也被戲稱為「對沖基金經理做過的最英明神武的投資決策」。

2006年，中國步步高創始人段永平以63萬元使巴菲特午餐價躍上了一個新台階，但這次「約飯」對於段永平的意義也是非凡的。有傳聞稱，在午餐期間巴菲特告訴段永平，不要做不懂的東西，也不要做空，不要去借錢，而這些投資理念對段永平的影響之深遠，或許遠遠超過了當初買下這頓午餐的價錢。值得一提的是，當初段永平身邊還帶了一個26歲的年輕人，他就是拼多多創始人黃崢。

朱曄花235萬元與股神進午餐

不過也不是所有人都這麼幸運。中國天神娛樂董事長朱曄在2015年豪擲235萬元與巴菲特共進午餐。這頓飯之後，天神娛樂的股價從66元人民幣，一路漲至最高峰的125.20元人民幣、此間的漲幅近90%，朱曄的財富也因此大幅增加。

不過好景不長，從2017年5月起天神娛樂股價一周內出現了幅度近70%的下跌，2018年該公司更是虧損了75億元人民幣，一度震驚A股市場。朱曄本人也因涉嫌違反證券法律法規，被證監會立案調查，隨後其辭去了董事長職位。

所以和「股神」的這頓飯到底吃得值不值？興全綠色基金經理鄒欣的一席話說得或許能很好地回答這個問題：「因為巴老的稀缺性，拍賣的午餐價格對於中標者也許是有合理回報率的，但是這個回報率其實和中標者本身的悟性有關。」