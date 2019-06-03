防止房價大起大落　內地年內超200次調控樓市政策

內地統計局5月份發佈的數據顯示，房地產投資的增速保持上升態勢。6月份房地產投資走勢是否會繼續回升，引起市場關注。

據《證券日報》昨日（3日）報道，中國國家統計局新聞發言人劉愛華表示，中國房地產投資平穩增長背後的原因，一方面是新開工面積保持了平穩較快增長，另一方面是對房價未來預期比較穩定，這兩方面支撐了房地產投資目前的平穩態勢。

摩根士丹利華鑫證券首席經濟學家章俊表示，中國房地產開發投資同比連續兩個月增長。地產新開工面積增速的持續回升、PMI建築業景氣度的提升也暗示了地產行業的回暖。政策層不斷強調「房住不炒」表明房地產調控政策發生轉向的概率很低，加上棚改力度逐步減弱，房地產投資壓力明顯加大。

房地產銷售回暖

但隨着房地產庫存持續下降，以及剛性需求的逐步累積，房地產銷售呈現回暖跡象。鑒於銷售回暖帶來的現金流改善以及目前整體市場融資環境改善，未來房地產投資可能會出現穩中有升的趨勢。

中原地產研究中心統計數據顯示，5月份中國房地產行業調控高達41次，4月份達60次，3月份僅發佈房地產調控政策15次，2月份21次，1月份68次。2019年前5個月，房地產行業發佈調控政策高達205次，與2018年同期的159次相比上漲接近30%。

大摩認為，中國房地產投資將穩中有升。（新華社）

重申房住不炒 免卻投機者鑽空子

中原地產首席分析師張大偉表示，最近2個月多地房地產調控政策再次出現明顯收緊，特別是海南、廣州、蘇州、合肥等地繼續針對房地產調控中部分環節加碼調控。年初至今，目前的房地產政策依然是除信貸以外的政策微調越來越多，但整體政策基本面依然保持比較緊的狀態。

對於下一階段的動向，劉愛華表示，從整體的房地產市場發展來看，還是要按照中央提出的因城施策、一城一策的總原則做好調控工作，最終做好穩地價、穩房價、穩預期的工作，促進房地產市場平穩健康發展。

中國民生銀行產業發展研究中心研究員郭曉蓓表示，監管部門6月份還是會堅決貫徹房地產調控政策，紮實推進解決房地產市場問題。堅持「房子是用來住的，不是用來炒的」定位，城市既要滿足剛性和改善性的住房需求，同時又要堅決避免投機者藉機「鑽空子」，落實好一城一策、因城施策、城市政府主體責任的長效調控機制，防止房價大起大落。同時，建立健全城鄉要素合理配置的體制機制，解決農業轉移人口市民化的問題。

易居研究中心研究總監嚴躍進則表示，下半年市場有不確定性，企業還是會加快銷售。