【收市總結】恒指微跌7點　5G相關股大漲　中國移動升2.9%

撰文：鄭寶生
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港股午後未能大幅轉強，恒指收報26893點，下跌7點；國指收報10430點，下跌43點。成交額827億元。
京信通信勁升10.1% 中興爆上8.2%
內地近期將發出5G商用牌照，5G相關股向上。京信通信（2342）收報1.64元，上升10.1%；中興（0763）收報20.4元，上升8.2%；中國通信服務（0552）收報6.2元，上升5.6%；中國鐵塔（0788）收報1.83元，上升近4%；中國電信（0728）收報3.94元，上升3.3%；中國移動（0941）收報70.45元，上升2.9%；舜宇（2382）收報68.7元，上升2.8%；中國聯通（0762）收報8.41元，上升1.7%。
小米下挫5.1% 領展績後揚2.2%
不過小米（1810）明顯疲弱，收報9.09元，下跌5.1%。
中午公布業績的領展（0823）收報95.85元，上升2.2%。
旺旺上漲3.4% 金沙下挫3.4%
其他股份方面，旺旺（0151）收報5.78元，上升3.4%；申洲（2313）收報93.75元，上升2.4%；騰訊（0700）收報333.6元，上升2.3%；恒隆地產（0101）收報16.76元，上升1.6%；中國生物製藥（1177）收報7.81元，下跌1.3%；友邦（1299）收報72.45元，下跌1.6%；煤氣（0003）收報17.02元，下跌1.7%；銀娛（0027）收報46.35元，下跌2.2%；萬洲（0288）收報6.86元，下跌2.8%；金沙（1928）收報34.3元，下跌3.4%。
中國A股下滑，上證收報2890點，下跌8點；深證收報8856點，下跌65點。
日股收報20410點，下跌190點。