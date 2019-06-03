為何中國不以拋售美債作為武器？　專家： 搬石頭砸自己腳

中美貿易戰，外界其中一個焦點是中國如反擊，而有人認為中國持續大量美債，是可以利用的一大武器，然而中國政府至今未有大幅沽售美債。市場人士認為，中國如果拋售美債，只會是「搬石頭砸自己的腳」。

《環球時報》總編輯胡錫進，5月13日在美國社交媒體Twitter上說，中國有很多學者正在探討是否要拋售美債，以及具體的操作方法。

未沽售的美債價格會大跌 得不償失

不過，《CNN》引述多名專家指出，中國不會這樣做。

Stifel機構資產策略主管Barry Bannister直指：「中國不會這樣做，因為這樣沒有意思。」

不少專家都指出，中國不會拋售美國國債，因為這樣做等於令到手上仍然持有的債券價值大跌，是得不償失。

專家指出，如果中國拋售部份美債，而令債價下跌，就是令手上未出售的美國國債價格大跌，也就即是令到中國持有的資產價格大跌。（路透社）

減少外匯儲備 即減少維護經濟穩定力量

前美國財政部駐中國首席代表、目前是Eurasia中國業務負責人的Michael Hirson認同這項觀點，指出這樣做會減少中國的外匯儲備，而外匯儲備是用於維持人民幣及中國經濟穩定。

至於以其他貨幣取代美元，其實以這樣龐大的金額來說，中國可選擇的替代貨幣十分有限。

難有替代品 經濟更可有能陷入通縮

外國主要國債很多都只有很低的回報率，例如日圓10年期國債目前是負利率，德國10年期國率回報率，剛於上星期五跌至史上最低。相反，美國10年期國債仍然有2.2厘回報。

對於中國經濟而言，拋售美債、持有現金，可導致人民幣升、美元跌，更有可能導致通縮。

Barry Bannister分析指：「如果中國陷入通縮，內銀將面臨更多不良貸款問題，這是他們不想見的。」

就算中國拋售美債，但全球金融機構、基金需求都很大，因此如果債價下跌，將會吸引全球金融機構入市，無法打擊美國金融市場。（路透社）

影響貿易夥伴 不利維持出口穩定

對外而言，中國拋售美債會破壞本來已經脆弱的全球金融市場，從而影響中國的貿易夥伴。

Michael Hirson就指出：「如果中國要與美國打一場貿易戰，他們就需要維持出口產品穩定。」

如果中國分階段沽貨，影響不大之餘，市場會有足夠吸納能力。Barry Bannister指出中國在2014年中至2016年底，總共沽出了6,000億美元美國國債，但同期收益率卻下降，即債價上升。

經濟風險愈大企業愈買 難影響美國金融市場

這是因為美國國債被視為全球最安全資產，外國大型金融機構例如保險公司、養老基金以至大型銀行都有需求。而市場愈是動盪，需求就愈高。

因此，拋售美債不單止不會影響美國金融市場，更有可能損害中國貿易夥伴利益，甚至傷害中國一直強調「維持經濟與貿易穩定」的聲譽。