傳美國司法部獲得調查蘋果權力　涉反壟斷

美股於周一（3日）低收。政府監管風險增大使科技股普跌，拖累納指下跌逾120點，跌入回調區域。

道指最終收漲4.74點，報24819.78點；標普500指數跌7.61點，報2744.45點；納指跌120.13點，報7333.02點。

同日投資者將資金泊入具避險功能的美國國債，美國10年期國債收益率跌破2.07%，創2017年9月以來新低。

值得關注的是，受美國政府將增大對科技公司監管力度消息影響，科技股普遍下挫。納指下跌逾120點，較其4月最高點已下跌超過10%，進入回調區域。，亞馬遜（Amazon）收跌4.6%，臉書（Facebook）收跌7.5%，蘋果（Apple）收跌1%。

《路透》援引知情人士消息稱，美國司法部獲得對蘋果展開潛在調查的司法權，這是對多家科技巨頭是否存在壟斷行為進行廣泛調查的一部分。

市場對美國經濟前景不樂觀。（視覺中國）

消息人士稱，美國司法部反壟斷局和聯邦貿易委員會（FTC）最近幾周舉行會議，同意賦予司法部對蘋果和谷歌可能存在的壟斷行為進行調查的權力，但並未透露美國政府對蘋果的潛在擔憂是什麼。

報道稱，蘋果沒有立即回應置評請求。

此外，美國經濟前景備受關注。高盛分析師下調美國第二季度經濟增長預估。分析師還表示，他們認為美聯儲降息的可能性上升，但還不足以把降息作為基本預估。高盛預計第二季度經濟增長率為1.1%，可是在一星期之前，預測增長幅度1.3%。