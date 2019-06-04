美司法機構查壟斷　Google、Facebook、蘋果、亞馬遜各有「死穴」

傳美國聯邦貿易委員會（FTC）正與司法部分工合作調查科網企業涉嫌壟斷，手機製造商蘋果（Apple）、Google、社交網站Facebook、電商亞馬遜（Amazon）都是他們的調查對象。

外媒引述消息人士指，美國司法部和FTC最近數周舉行會議，同意授權司法部對Apple和Google進行潛在的反壟斷調查和授權FTC對亞馬遜和Facebook進行審查。

受消息拖累，美國大型科技股普遍收跌，蘋果挫1%，亞馬遜跌4.6%，Google跌6%，Facebook跌逾7.5%。

歐盟多次判罰Google

一眾「疑犯」當中以Goolge處境較為危險，8年前Google就曾被FTC調查是否有違反壟斷法，雖然當時未有入罪，但隨美國政界風氣有所收緊，新的調查或會有不一樣的結果。且Google已因涉違反壟斷法多次被歐盟罰款，2017年是24.2億歐元，2018年為創紀錄的43.4億歐元，2019年則為14.9億歐元。有先例下，美國新的調查也許更易找到找到突破點。Google眾多業務當中，料網上廣告業務會特別受調查關注，甲骨文、Yelp早前都聲稱在谷歌在該領域有不公平的行為。

其他科網公司都面臨相似的困境。Facebook今年2月便被德國反壟斷監管機構裁決濫用其市場主導地位，並下令打擊它的數據收集行為。據《華爾街日報》引述知情人士報道，FTC正審核Facebook處理用戶數據的做法，預計會因此受到50億美元的罰單。

亞馬遜於電商的主導地位也受到關注，據報在德國和意大利都分別遭到違反壟斷法的質疑，也被歐盟競爭專員Margrethe Vestager盯上。蘋果方面，早在2011年有用戶起訴App Store的壟斷行為，至今年5月美國最高法院判蘋果公司敗訴，iPhone用戶有權向法院提起相關反壟斷訴訟。