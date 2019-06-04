全球製造業警報信號響起　美歐低迷新加坡PMI跌破榮枯線

全球製造業正不斷發出警報信號，最新公布的美國、歐元區、中國、新加坡PMI指數均表現不佳。

6月3日，新加坡採購與物流管理學院（SIPMM）發佈的最新數據顯示，新加坡5月製造業採購經理指數（PMI）環比下滑0.4，至49.9。

這是新加坡製造業PMI在連續擴張32個月之後，首次出現萎縮。上一次跌破50榮枯線還是在2016年8月份。同時，也意味着該指標刷新了4月創出的兩年多新低。製造業為新加坡貢獻了大約五分之一的GDP。

歐美製造業表現均失色

早前，著名商業數據調查公司IHS Markit公布的最新數據顯示，美國5月製造業採購經理人指數（PMI）終值創近10年以來新低，意味着美國製造業景氣程度大為下降，經濟學家預測，由於新訂單減少，有可能導致越來越多的美國公司削減生產和裁員。

IHS Markit最新的調查數據顯示，美國5月製造業PMI終值錄得50.5，為2009年9月以來新低，不及初值和預期的50.6，也大幅低於前值52.6。美國5月Markit製造業PMI產出分項指數為50.7，為2016年6月以來最低，低於初值50.8和前值52.7；新訂單指數為49.6，自2009年8月以來首次陷入萎縮區間，低於初值49.7和前值53.5。

此外，歐元區方面，製造業在5月仍在萎縮，預示着該行業會在整體上拖低第二季度的經濟。

分析認為，美國發動的貿易戰重創全球製造業。（新華社）

具體數據為：歐元區5月製造業PMI終值為47.7，預期值47.7，前值47.7；德國5月製造業PMI終值為44.3，預期值44.3，前值44.3，；法國5月製造業PMI終值為50.6，預期值50.6，前值50.6。

數據表明，5月德國製造業PMI指數仍接近2012年以來最低水平。雖然德國製造業正走向穩定，但產出和新訂單的下降速度有所放緩。

中國方面，中國國家統計局於上周五（5月31日）發佈數據顯示，2019年5月份，中國製造業採購經理指數（PMI）為49.4%，比上月回落0.7個百分點。從企業規模看，大型企業PMI為50.3%，比上月回落0.5個百分點，仍高於臨界點；中、小型企業PMI為48.8%和47.8%，分別比上月下降0.3和2.0個百分點。