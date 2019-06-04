樂視新任董事長　年僅32歲﹗

已經暫停上市的中國A股上市公司樂視網再度成為焦點，原因是在融創中國（1918）系團隊全身而退之後，而樂視網新任掌門人，年僅32歲。

樂視網5月24日發佈公告，稱近日收到董事長劉淑青的辭職報告。同一天，樂視網選舉劉延峰為公司第四屆董事會董事長，任期自本次董事會審議通過之日起至第四屆董事會屆滿時止。

《北京青年報》指出，這意味着，身為融創布局在樂視網的重要人物此刻也從樂視網全身而退。去年12月底，劉淑青剛剛辭去樂視網的總經理職務，僅留任董事長職務，如今她又卸去樂視網董事長職務全身而退。但是這是否意味着融創團隊開始淡出樂視體系還不好說，原因就在於新接任董事長的劉延峰「背景不明」。

劉延峰在樂視網的發展歷程中確實「名不見經傳」。根據樂視網發佈的簡歷顯示，劉延峰生於1987年6月，也就是目前整滿32歲。而其披露的簡歷也很簡單：2017年6月至2019年1月任職於河北家興易購科技股份有限公司。

根據樂視網披露的信息還顯示，目前劉延峰未持有樂視網股份，未與其他持有公司5%以上股份的股東、實際控制人、其他董事、監事、高級管理人員存在關聯關係，未受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒，符合《公司章程》《公司法》及其他法律法規關於擔任公司董事的相關規定，不存在《深圳證券交易所創業板上市公司規範運作指引》第 3.2.3 條所規定的情形。

樂視網已被暫停上市並遭中國證監會調查。（視覺中國）

據天眼查大數據顯示，河北家興易購科技股份有限公司是一家註冊於2017年1月份的企業，大股東趙建光持股49.92%，而在該公司的一長串股東名單以及公司高管、主要人員名單中也都沒有劉延峰這個名字。這意味着，劉延峰在河北家興易購科技股份有限公司中並不是一個主要角色。

信息還顯示，他迄今在6家公司擔任法定代表人、高管，但相關企業全部為「樂視系」。

從已經披露的劉延峰的個人履歷來看，他與樂視的關係或許始於2019年5月6日，當時擔任樂視網信息技術（北京）股份有限公司非獨立董事一職。此後的半個月，他就成為了樂視網的掌門人。值得關注的是，目前公開披露的信息中，劉延峰學歷信息欄為空白。

有媒體指出，劉延峰在家興易購只是一名普通的超市員工，於2019年1月離職。