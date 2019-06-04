中國內地5G商用提速　國際企業深度參與

工業和信息化部在昨日宣布，會在近期發出5G商用牌照。中國5G將於2019年進行預商用，2020年正式商用，此外，在技術試驗階段，諾基亞、愛立信、高通、英特爾等多家國際企業深度參與。

據《第一財經》今日（4日）報道，愛立信表示，加速發放5G牌照有利於促進中國5G市場的積極發展。早日探索5G應用的發展方向和商業模式，可以為5G商用提供有力保障，同時也為5G大規模健康發展打下良好基礎。

中國移動、中國聯通及中國電信均已經在集團層面或省公司層面開通了5G友好用戶的測試。

值得關注的是，此次中國工信部在宣布將發放5G商用牌照時也稱，「在技術試驗階段，諾基亞、愛立信、高通、英特爾等多家國外企業深度參與，各方共同努力讓我國5G已經具備商用基礎」。

「愛立信始終與中國三大運營商保持友好的合作關係，並攜手眾多行業夥伴一起推動中國的5G發展。除此之外，愛立信的服務和交付團隊也已為5G部署做好準備。」愛立信方面表示。

會計師﹕5G潛力5至10內實現

在今年1月19日，愛立信在中國工信部信息通信研究院實驗室，順利完成了中國5G技術研發試驗第三階段——5G獨立組網核心網性能測試和安全測試，到目前為止，已完成第三階段中所有已經發佈的5G核心網的測試內容。

普華永道全球、中國內地及香港TMT主管合伙人周偉然表示，在未來四年中，各公司對5G最高投資額可達570億美元，以建設更高的網絡密度、增加頻譜和升級有源設備，5G技術的全部技術潛力將在5到10年內實現。