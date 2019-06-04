美國國債前景獲看好　美元升值將起支撑作用

目前美國10年期國債收益率正處於較低水平，曾失守2.07厘。對此有業內人士認為，美元升值以及全球經濟前景不明等因素將未來助推美國國債收益率上升。

據美國《華爾街日報》報道，在全球貿易緊張局勢升溫而導致避險資產需求大增的情況下，有一些投資者在沒有對美元波動風險進行對沖的情況下大舉買入美國國債，因為他們認為，在歐洲和日本等地區的經濟前景變得不穩定這一情況下，持續走強的美國經濟以及較高的利率將推動美元繼續走高，這對美國國債收益率上漲會起到支撐作用。

報道指出目前的情況與去年年底正好相反，當時對從美元波動的高昂成本令一些投資者對美國國債望而卻步，因此其收益率也在當時攀升到了近些年的高點，而如今美國10年期國債的收益率正處於歷史較低水平，但由於美國總統特朗普（Donald Trump）不久前對墨西哥輸美商品做出的關稅威脅令國際市場前景更加不明朗，再加上美元持續走強這一因素影響，使一些投資者相信，通過購買美國國債的方式能夠讓資本成功避險。

中國持有美國國債總額下跌

對此英傑華投資集團（AVIVA）的債券和外匯投資組合經理Tim Alt表示，當其他地區經濟陷入困境並且前景變得不確定時，借助避險貨幣是一種合理做法，而貿易問題不確定存在的時間越長，美元得到支撐的時間也就越長。

據了解，中國目前雖然是美國國債第一大持有國，但自從2018年中美貿易戰爆發後，中國就開始減持美國國債，目前其持有水平已經降至2006年6月以來的最低水平，隨著兩國貿易戰逐漸升級，未來不排除這種趨勢仍將繼續。