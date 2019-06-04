日圓兌港元曾破7.27　專家﹕三大因素撑強日圓　兌美元或試105

日圓匯價近期處於強勢，今早兌美元更曾升穿108水平，為1月3日以來高位，每百日圓兌港元更升穿7.27水平。上月日圓兌港元仍在7.03水附近徘徊，在短短1個月，以每兌10萬日圓，便要多付出約240元。對於日圓前景，分析員認為在市場人士避免情緒，以及日美之間息差收窄等因素左右，不排除日圓兌美元上試105水平。

若日圓上試105水平，屆時每百日圓兌港元約為7.47。

恒生銀行首席市場策略員溫灼培，目前有三大因素促使日圓強勢。首先日圓乃是日美貿易談判其中一個主要議題，預料對日圓升值帶來壓力。因為美國希望透過日圓升值，以改善美國對日貿易逆差。

中美貿易未有結果 影響投資情緒

第二個因素就是投資者避險情緒，在目前中美貿易談判尚未有結果之際，又發生美國與墨西哥的貿易爭議，自然促使投資氣氛轉差。

第三個因素為美國債息下跌。近期資金泊入美國國債，債券孳息率下跌，其中10年期美國國債孳息率曾失守2.07厘。溫灼培指出目前日美息差收窄，對日圓匯價帶來支持。因此他認為未來日圓兌美元，將於105至110之間徘徊。

至於日圓轉強會否導致日本央行透過出口術以干預匯市？又或者下月日本參議院選舉結果，會否對日圓匯價帶來變化？溫灼培直言既要視乎參議院選舉結果，同時就算央行有出口術，亦未必可以超出對美國債券孳息率下跌的影響。