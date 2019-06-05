4月工廠訂單增速創新低　美聯儲降息前景可期美股升高

6月4日，美股大幅收高，道指漲逾510點。三大股指漲幅均超過2%，科技股大漲推動納指上漲超過2.6%。市場密切關注聯儲官員講話，以評估美聯儲降息前景。

6月4日收市，道指漲512.40點，報25332.18點；標普500指數漲58.82點，報2803.27點；納指漲194.10點，報7527.12點。

美聯儲從6月4日開始在芝加哥召開為期兩天、主題為「貨幣政策策略、工具及溝通實踐」的會議。美聯儲主席鮑威爾（Jerome Powell）早間發表講話稱，美聯儲將採取合適措施以維持經濟擴張，並密切監控貿易動向的影響。鮑威爾指出，美國經濟維持增長，失業率保持低位，通脹水平穩定，美聯儲將嚴肅對待通脹預期下行的風險。他表示，利用政策來推高通脹可能引發市場過剩的風險；在經濟低迷時期，有效利率下降到有效下限的可能性要大得多。他稱，美聯儲決策者對政策框架審查持開放態度。

目前芝加哥商品交易所CME利率觀察工具FedWatch顯示，美聯儲9月降息概率為90%，12月再降息一次的概率超過80%。美國銀行利率策略負責人卡巴那（Mark Cabana）表示，市場越來越相信美聯儲將會降息，最大的問題是什麼時候降以及降多少。摩根大通和巴克萊都預測美聯儲今年將降息兩次。

市場對美國經濟前景持悲觀預期。（視覺中國）

數據方面，美國商務部公布，美國4月工廠訂單環比下降0.8%，市場預期下降1%，3月增幅從創七個月新高的1.9%下修至1.3%。金融博客Zerohedge稱，如果剔除月環比增長數據的噪音，只看年同比增長，美國4月工廠訂單僅較去年同期增長1%，增速為特朗普（Donald Trump）上任以來最低。

4月製造產品出貨環比下降0.5%，創2017年4月以來最大降幅，3月增長0.2%。路透報道認為，這體現了波音暢銷機型737 MAX減產對製造業的傷害。

而被視為衡量對設備業務資本支出的指標——不包括飛機在內的非國防資本品訂單4月環比降幅也達到1%，高於市場預期降幅0.9%。不計運輸業產品在內，4月工廠訂單環比增長0.3%，不計國防產品，4月工廠訂單下降0.9%，3月增長0.5%。

3月耐用品訂單終值環比下降2.1%，和初值降幅一致。3月核心資本品——扣除飛機非國防資本耐用品訂單環比增長0.3%，3月核心資本品出貨下降0.6%，這意味着今年一季度美國企業對設備的開支減少，為三年來首次一季度這類支出下滑。