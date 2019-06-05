新濠何猷龍料日本開賭投資額逾百億美元　美資為最大競爭對手

日本正籌備開放賭業，容許境內興建3個包含賭場在內的度假村項目。新濠博亞娛樂主席兼行政總裁何猷龍認為，集團收購澳洲皇冠（Crown Resorts Ltd）19.9%股份一事，若通過澳洲監管審查，相信有助向日本反映，新濠對於公司管治的嚴謹程度。

冀日本項目可超越新濠影滙

據他所知，大阪、橫濱及北海道有意開賭，由於新濠首選大城市，集團已經向大阪遞交初步概念文件，暫時已知有7間營運商遞交，下一步將是遞交建議書，投資額至少100億美元，希望項目可超越旗下位於澳門的新濠影滙。

他又指，對集團而言，美資對手的競爭最大，因為美、日兩國關係較好，相反中、日關係則一般，但集團會盡力做好自己，更早作出部署，冀有公平競爭。

何猷龍認為美資是集團投資日本的最大競爭對手。（張浩維攝）

料全年博彩收入有單位數增長

澳門上月博彩收入按年跌1.6%。何猷龍預期，下半年賭收會復甦，全年有單位數增長；又重申，集團主要發展中場業務，整體表現暫時跑贏市場。

對於市場再次傳出當局有意在海南開賭的消息。他稱自己及團隊於過去亦有赴當地考察，笑言通常新聞於一星期內就會被官方否認，而個人亦相信，未來2、30年內海南都不會有博彩元素。

稱中港之間沒引渡協議是「荒謬」

對於港府有意修訂《逃犯條例》，何猷龍指，香港與美國有引渡條例，相反香港與中國沒有，「是有點ridiculous （荒謬）」。

何猷龍支持港府修訂《逃犯條例》。（張浩維攝）

何猷龍：一直希望簡化股權架構

另外，新濠國際（0200）股權較複雜，何猷龍稱一直希望簡化股權架構，因此集團早前斥超過50億元回購新濠博亞股份，令持股由51%升至54.6%。

至於新濠博亞宣布斥資約95億元收購澳洲皇冠（Crown Resorts Ltd）19.9%股份，同時亦打算投資日本，以及繼續發展新濠影匯2期項目，他指比較全球博企，集團在資產負債表都較為保守，入股皇冠後負債亦維持在「較舒適」水平，未來在發行債券和現金流下，可支持集團發展。