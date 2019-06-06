手機銷量不振　三星在中國最後一家工廠進行裁員

由於在中國市場銷量不振，韓國手機製造商三星在中國的最後一家工廠目前正處於裁員中，而背後或有其他其他方面的原因。

據《財經時報》報道，韓國手機製造商三星（Samsung）在中國惠州的工廠目前正在進行裁員，該工廠是三星在中國的最後一家智能手機工廠，而在去年年底該公司關閉了其位於天津的手機工廠。

根據三星最新發表的聲明顯示，這場裁員是「自願性的」，並且其原因是「來自中國本土品牌的競爭將三星手機在中國市場的份額擠壓至低於1%」。

報道指出，這家工廠開設於1992年並且自2006年以來就一直生產手機，2017該工廠擁有6,000員工，總共生產了6,300萬部智能手機，約佔當年三星全球產量的17%，並且在三星去年相繼關閉其深圳工廠與天津工廠後，該工廠成為了三星在中國境內的最後一家工廠。

此外，中國不斷增長的生產成本也可能是三星逐漸將生產業務撤離中國的原因，比如該家工廠的員工的平均月工資已經從2008年的1,894元人民幣（1元人民幣約合0.14美元）上升至如今的5,690元。

2016年三星手機爆炸事件使其形像在中國市場中受損嚴重（視覺中國）

據了解，2016年6月三星發布其當時最新款的Galaxy Note 7智能手機並且截至同年9月在全球範圍內共銷售出近250萬台，但讓所有人沒有想到的是，該款手機在這三個月中發生了多起爆炸事故，於是三星公司決定將其召回，而在首次公佈的召回名單中並不包括中國市場，這件事當時經媒體大幅報導後導致其品牌形像在中國市場中嚴重受損，同時中國本土的手機製造商實力卻逐漸增強。

根據相關統計數據顯示，2017年OPPO、Vivo、華為、小米與蘋果這五家智能手機在中國市場中的份額加起來為91%，而三星在中國城市中的市場佔有率僅為2.2%，

而值得一提的是，在美方威脅中方的3,000億美元輸美產品清單中就包括手機一項，此舉意味著在中國生產並銷售到美國市場的手機未來有可能被加徵25%的關稅稅率，目前沒有跡象顯示中美能在短時間內達成貿易協議，而這一威脅在今年5月10日美方宣布上調對價值2,500億中國輸美商品的關稅後，被總統特朗普（Donald Trump）拋出。

此外，由於美國商務部將中國電信業巨頭華為列入了出口管制實體名單，華為智能手機芯片以及服務可能會遭受巨大損失並因此失去海外市場，而三星手機正是此舉獲利者之一。