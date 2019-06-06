【中午收市】恒指微升58點　5G發牌中興反挫5.5%

財經快訊
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港股在假期前進一步轉為淡靜，恒指中午收報26953點，上升58點；國指收報10327點，下跌17點。成交額357億元。

中國鐵塔下挫3.5%　舜宇跌近2%

中國發放5G牌照，通訊及手機相關股卻下滑。中興（0763）收報19.94元，下跌5.5%；京信通信（2342）收報1.61元，下跌3.6%；中國鐵塔（0788）收報1.92元，下跌3.5%；中國通信服務（0552）收報6.02元，下跌3.1%；舜宇（2382）收報67.1元，下跌近2%；瑞聲（2018）收報40.3元，下跌1.7%。

信置上揚2.4%　維他奶再次破頂

本地地產股向上，信置（0083）收報12.9元，上升2.4%；會德豐（0020）收報53.1元，上升2.3%；恒隆地產（0101）收報17.24元，上升2%；新地（0016）收報126.5元，上升1.9%；太古地產（1972）收報33.75元，上升1.5%。

維他奶（0345）又破頂，收報44.2元，上升4.7%。

股權集中的優品360（2360）收報3.53元，下跌5.6%。

港交所上升1.4%　友邦亦漲1.2%

其他股份方面，中國海外（0688）收報27.65元，上升2%；金沙（1928）收報35.2元，上升1.4%；港交所（0388）收報252.2元，上升1.4%；友邦（1299）收報74.6元，上升1.2%；吉利（0175）收報12.7元，上升1.1%；中石化（0386）收報5.08元，下跌1.4%；中國生物製藥（1177）收報6.86元，下跌1.7%；中海油（0883）收報11.98元，下跌3.2%。

中國A股早段下滑，上證半日收報2848點，下跌13點；深證收報8665點，下跌80點。

日股半日收報20832點，上升56點。

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