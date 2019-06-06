【職場攻略】調查指打工仔無職升　主因缺乏領導潛力　7招逆轉勝

人望高處，升職加薪是不少打工仔在職場努力打拼的主要推動力。然而，要「上位」並非易事，資深職位的競爭更為激烈。事實上，由招聘公司Robert Half委託進行的最新獨立調查發現，三份之二(65%)香港商界領袖在過去三年內曾拒絕讓員工晉升。

為何香港員工不獲晉升？

晉升是對員工辛勤工作的認可，和表示對其工作方式及能力的信任，因此僱主在考慮晉升員工時會仔細評核一系列技能。調查指出近半受訪者(46%)認為員工不獲晉升的首要原因是缺乏領導潛能，其他原因包括經驗不足(43%)、欠缺軟技能(42%)、缺乏技術技能(38%)以及有其他更合適的內部(23%)或外部人選(7%)。

調查指出近半受訪者認為員工不獲晉升的首要原因是缺乏領導潛能。﹙資料圖片／羅國輝攝﹚

香港僱主如何激勵員工繼續積極工作？

調查又指，香港商界領袖當然知道員工被拒升職後可能會產生士氣低沈，和工作動力減低等各種潛在的負面影響，因此企業領袖需要採取一些措施來激勵員工。近半(46%)受訪者讓這些員工調職到其他部門，而42%受訪者安排他們參與獨特的項目。其他常見措施包括安排他們觀察其他同事並向其學習(37%)、委派更少職務(34%)，邀請他們一起處理公司難題(21%)和提供培訓(21%)。

Robert Half 香港副總監林綺玲指出，升職固然令人獲得極大滿足感，但被拒絶晉升則會削弱員工工作動力，以及使他們失去對自己崗位和專業能力的工作熱誠和信心。因此僱主必須採取措施以確保這些員工仍然投入工作，以及激勵他們在自己的崗位繼續努力，例如委派他們參與令人振奮的工作項目、新的職責或讓他們與其他團隊成員合作。「如果員工覺得在現職公司的晉升機會渺茫甚至完全沒有機會，可能是時候要考慮另謀高就。」

要獲得晉升資格，其中一招是證明自己有能力承擔更大責任和克服新的挑戰。﹙資料圖片﹚

Robert Half提出升職的7大秘訣：

1. 積極主動︰要獲得晉升資格，你必須證明自己有能力承擔更大責任和克服新的挑戰。因此，不要害怕表明自己樂於承擔原有職位的基本工作要求和職責，更樂意為公司作出更多貢獻。

2. 追求學習機會︰留意僱主為你提供的培訓機會，並參與可能跟現時或未來事業發展有關的課程。此舉也可展示出你對工作充滿熱誠和奉獻精神，有助你獲得升職機會。

3. 展現領導才能︰會議、項目策劃活動和任何檢討階段都是你向其他人展示實力的理想時機。此時，不要害怕發表意見、提出批評並分享經過深思熟慮的想法和創新的解決方案，這些都能證明你的領導才能。

4. 加入工作群組︰工作群組的目標通常是改善工作效率，不論是從公司內部或客戶的角度出發。加入工作群組是認識機構內各階層人士的好機會，並可表明你真心致力於改善公司業務營運。

5. 物色一位導師︰經驗豐富的導師可以為你的晉升之路上提供指導和啟發。更重要的是，當決策者考慮你的晉升時，這些導師或許會成為極具影響力的諮詢人。

6. 參與並提升存在感︰如果你尋求內部晉升，關鍵決策者很可能會以你在會議中的參與度和表現，以及對工作項目的貢獻，作為評估你是否適合擔當更高職位的其中一些準則。

7. 更新履歷︰若希望向外發展，在其他機構尋求更高職位，請確保你的履歷詳細說明了你有足夠能力勝任比現時更高的職位。為了增加僱主對你的信心，舉出具體例子來說明你的成就、幹勁和毅力。