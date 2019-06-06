周大福全年多賺近12%　末期連特息共派50仙

周大福（1929）公布截至今年3月底止全年業績，股東應佔溢利為45.77億元，按年增加11.8%，派末期息20仙，按年增加33.3%，並且宣布派發特別息30仙，計及特別息，全年派息65仙。

期內營業額為666.61億元，按年增加12.7%，毛利為186.02億元，升14.7%，毛利率為27.9%，按年升0.5個百分點，經調整後毛利率為27.9%，增加0.7個百分點。

不過在剛過去財政年度的下半年，增長明年放緩。在財政下半年，營業額為344.02億元，增幅為7.4%，與上半年的20%增幅放緩。

公司指出，2019年財年內地同店銷售增長為3.4%，同店銷量則倒退3.3%，若計及電子商務業務，同店銷量跌幅收窄至2.4%，同店銷售增長為3%；香港及澳門同店銷售增長8.7%，同店銷量增加1.3%。

續在次級城市深化市場滲透

公司指出鑒於不明朗因素，加上在2020年財政年度上半年有較高的比較基數效應，因此對業務展望持審慎樂觀態度，同時預期中美貿易談判解決需時。

不過中國政府推出多項振興經濟措施，如下調存款準備金額，各項減稅措施，增加尤其對中小企的貸款及加大基建開支，相信有助舒緩對經濟及消費意欲影響。

周大福指出為爭取更大的市場份額及優化在內地的品牌競爭力，會在未來3至5年繼續在內地較次級城市及縣級城鎮策略化深化市場滲透。