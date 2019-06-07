將與巴菲特午餐　加密貨幣富豪孫宇晨稱不是「幣圈賈躍亭」

拍下沃倫·巴菲特 20周年慈善午宴的中國人孫宇晨被質疑是「幣圈賈躍亭」，對此其予以否認。

波場TRON創始人孫宇晨宣布，以歷史新高4,567,888美元拍下股神巴菲特20周年慈善午宴。消息一出，全球視線聚焦在這位中國年輕人身上。公開資料顯示，孫宇晨，1990年出生，美國常青藤盟校賓夕法尼亞大學碩士，北京大學學士。波場TRON創始人 。移動社交應用陪我APP創始人兼CEO，銳波創始人兼CEO，《財富自由革命之路》發起人，波場TRON基金會創始人。

孫宇晨在微博上說：「我希望邀請區塊鏈行業知名人士一起與巴菲特交流，從而增進頂級傳統投資人與數字貨幣的理解和友誼，讓整個行業真正受益！ 」

不過，在中國互聯網上，圍繞孫宇晨「套現跑路」、「抄襲」、「空氣幣」的質疑聲不絕，孫宇晨被稱為「幣圈賈躍亭」——賈躍亭是中國樂視控股集團創始人，前董事長、首席執行官。現旗下包括樂視網、樂視體育、樂視影業、樂視汽車等公司及品牌。樂視網相關生意失敗後現潛逃海外，中國證監會對其發出的警告信要求回國未被理會，據不完全統計賈躍亭名下欠債未還的案件金額達70億元人民幣以上。2019年4月29日，中國證監會決定對賈躍亭立案調查。

股神巴菲特20周年慈善午宴的中標價破頂。﹙路透社﹚

日前，在接受中國媒體鋅財經採訪時，孫宇晨表示，「賈躍亭是回不了國（中國），我現在在這兒接受採訪，出入境都自由。這第一點不符合，第二點賈躍亭是真欠了人的錢。中國你說說，我們欠了誰的錢，哪怕一分錢，完全沒有。再退一步講，中國當然早就清退過了，就算我們波場的投資人，我們現在的價格和我們1C0發行價翻了30倍，所有人都是賺了。至少你投了1萬塊錢，你現在就30萬，投了100萬也就3,000萬，哪個不是賺。」

值得一提的是，巴菲特不止一次公開表達過對比特幣的厭惡之情。早在2014年，巴菲特就評論比特幣只是一種幻覺，後又多次提醒比特幣的毒性比老鼠藥更大。在2019年5月召開的伯克希爾哈撒韋股東大會上，談及比特幣時，巴菲特說：「這就是一種賭博工具，其中有很多欺詐現象。比特幣自身並不產生價值，就像貝殼一樣，對我而言算不上是一種投資。」