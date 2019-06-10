恒生指數飆逾500點　萬洲國際勁升6%　藍籌股僅一隻見紅

撰文：文顥宗
最後更新日期：
美國聯儲局年內減息預期升溫，港股今早高開241點後繼續飆升，恒生指數一度升558點（2.07%）至27523點。截至上午10時20分，恒指升556點（2.06%），報27520點；國企指數則升185點（1.79%），至10519點。
中移動逆市微跌不足1%
恒指成份股中，騰訊（0700）升2.78%，報339.6元；中國平安（2318）升2.29%，報87.2元；港交所（0388）升2.24%，報256.2元；友邦保險（1299）升2.69%，報76.3元；滙豐控股（0005）升1.09%，報65元；長和（0001）升0.53%，報76.25元。藍籌股中僅得中移動（0941）逆市下跌，股價現跌0.28%，報70.2元。
萬洲國際（0288）領導恒指升勢，股價現升近6%至7.65元；近期積弱的濠賭股反彈，銀河娛樂（0027）升5.56%，報49.4元；金沙中國（1928）升5.58%，報36.9元；美高梅中國（2282）升5.56%，至12.16元；手機零件股亦顯着上升，舜宇光學（2382）升5.25%，報71.1元；瑞聲科技（2018）升3.44%，報42.15元。
周大福（1929）上周公布去年業績，期內純利增逾1成，今早股價一度升逾2成，現升11.69%，報7.55元。