歐洲經濟火車頭失速　德國4月工業生產和出口大幅跳水

被譽為歐洲經濟火車頭的德國，近來卻「猛踩剎車」，工業和出口數據雙雙大幅下滑。

當地時間6月7日，德國統計局公布的最新數據顯示，因投資和中間產品生產大幅下降，該國4月工業生產按月下降1.9%，為2015年8月以來最大降幅，遠高於之前預期的下降0.4%。

而德國4月出口也較前月下降3.7%，遠超預期的下降0.9%，同樣是自2015年8月以來的最大降幅。

與此同時，德國央行7日也將該國2019年經濟增速預期從2018年12月預計的1.6%下調至0.6%，並預計2020年能反彈至1.2%，但也仍低於此前預期的1.6%。

中國需求放緩 打擊德國汽車出口

英國《衛報》指出，中美貿易的緊張關係抑制了全球貿易增長，讓作為歐洲經濟引擎的德國工業，在過去一年受到了衝擊。而作為德國主要出口商品的汽車，也遭受了歐盟和中國需求量下降的打擊。

早前，歐盟委員會也將德國GDP增速預期「腰斬」，從1.1%降至0.5%。歐盟委員會給出的理由是：全球製造業增速放緩導致訂單數量減少及商業情緒悲觀，考慮到德國的對外貿易依存度以及工業結構，「德國的經濟復甦要比預計的耗費更長時間」。

此外，諮詢公司安永發表了一份有關歐盟範圍內投資地點吸引力的調查報告，顯示過去一年裡，外商在德國的投資活動明顯下滑。

外商投資活動 低過英法兩國

報告顯示，2018年外商在德國投資項目為973個，比2017年減少13%，是此項調查自2005年開始進行以來首次出現下滑。在投資項目數量上，德國在歐盟的排名從第二滑到第三，位於英、法之後。儘管德國對來自美國的投資依然具有吸引力，但英國、中國和瑞士在德國的投資明顯減少。

德媒援引安永德國的負責人巴爾特（Hubert Barth）的話說，外國在德投資的減少是個警示信號，「德國已經不再是歐洲經濟增長的火車頭」。他認為，德國目前急需積極的發展和新的增長動力。