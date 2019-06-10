【中午收市】恒指勁升548點　周大福派息多　大漲12.1%

美國財長努欽（Steven Mnuchin）稱，若中美貿易談判有進展，美國或會放寬華為禁令，亞太股市今早大漲。恒指中午收報27513點，上升548點；國指收報10527點，上升192點。成交額529億元。
六福亦上升4.1% 景福也漲3.1%
周大福（1929）去年多賺近11.8%，未期息連特別息派50仙，股價今早勁升，中午收報7.58元，上升12.1%。六福（0590）收報25.3元，上升4.1%；景福（0280）收報0.33元，上升3.1%；周生生（0116）收報11.22元，上升2.9%。
舜宇重上70元水平 中興彈升6%
手機設備股勁升，比亞迪電子（0285）收報10.94元，上升6.2%；舜宇（2382）收報71.7元，上升6.1%；中興（0763）收報21.25元，上升6%；京信通信（2342）收報1.68元，上升5%；丘鈦（1478）收報5.75元，上升4.9%；瑞聲（2018）收報42.4元，上升4%。
美國與墨西哥達成協議，無限期暫停對墨西哥的關稅。耐世特（1316）收報9.47元，上升4.5%；敏實（0425）收報21.25元，上升2.7%。
澳賭股5月中以來一直低位徘徊，今日有較強勁反彈，永利半日上漲4.2%。（路透社）
銀娛挑戰50元關口 金沙突破37元
市況轉佳濠賭股即大彈。銀娛（0027）收報49.9元，上升6.6%；美高梅（2282）收報12.22元，上升6.1%；金沙（1928）收報37.05元，上升6%；永利（1128）收報16.3元，上升4.2%；新濠（0200）收報16.08元，上升3.9%；澳博（0880）收報9元，上升3.8%。
萬洲上揚近5% 騰訊升抵340元
其他股份方面，萬洲（0288）收報7.58元，上升近5%；中海油（0883）收報12.76元，上升4.9%；碧桂園（2007）收報11.02元，上升4.6%；中國人壽（2628）收報18.38元，上升4.2%；蒙牛（2319）收報30.05元，上升3.8%；騰訊（0700）收報340元，上升2.9%；友邦（1299）收報76.1元，上升2.4%；港交所（0388）收報257元，上升2.6%。
中國A股早段上漲，上證半日收報2855點，上升27點；深證收報8723點，上升138點。
日股半日收報21111點，上升226點。