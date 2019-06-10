全球最大電動車電池生產商寧德時代　成為豐田五大供應商之一

電動車其中一項最關鍵的零件是電池，全球很多企業正在研究及增產，汽車商亦找尋多間供應商，以確保供應充足。豐田（Toyota）宣布中國寧德時代等5間公司，將會為旗下電動車提供電池。

寧德時代是中國以至全球最大的電動車電池供應商，將會聯同比亞迪、日本東芝、傑士湯淺（GS Yuasa）以及豐田自動織機，成為豐田電動車電池五大供應商。

《日本經濟新聞》引述豐田副社長寺師茂樹指出，與多間企業合作，可以「完善採購體制」。

豐田增加供應網絡 銳意大增電動車產量

而豐田早前亦與Panasonic成立Primearth EV，提供混能車用的電池，另外兩大企業亦會成立另一間新的合資公司，以提供電動車和混能力都適用的電池，可見豐田正努力建立電池供應網絡。公司有意在2025年時，將電動車及混能車銷量提高至550萬輛，而2018年約有163萬輛。

寧德時代已向寶馬、大眾等提供電池

至於寧德時代，現時向德國寶馬（BMW）、大眾汽車（Volkswagen，又稱福士）以及韓國現代汽車（Hyundai）供應電池。比亞迪集團除了電池，還會生產自家自動車。

東芝則已向日產（Nissan）提供鋰電池，特點時電池壽命較長，傑士湯淺亦已向本田（Honda）和三菱（Mitsubishi）提供鋰電池。