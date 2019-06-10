【收市總結】騰訊漲3.8%推動恒指升613點　領展、維他奶破頂

美國無限期暫停向墨西哥加徵關稅，亦表示中美貿易談判有進展的話，可能會放寬華為禁令，帶動亞太股市向好。港股尾市在騰訊（0700）發力之下進一步上漲，恒指收報27578點，上升613點；國指收報10526點，上升192點。成交額919億元。

騰訊收報343元 周大福勁升13%

騰訊尾市拉動大市進一步上漲，收報343元，上升3.8%。

業績及派息令人驚喜的周大福（1929），收報7.64元，上升13%。

領展（0823）今日破頂，最高見98.5元，收報98.3元，上升1.4%。另一隻破頂股是維他奶（ 0345），最高見44.75元，收報44.35元，上升1.8%。

丘鈦爆上14.6% 中興勁升7.2%

手機及通訊設備股大漲，丘鈦（1478）收報6.28元，上升14.6%；中興（0763）收報21.5元，上升7.2%；京信通信（2342）收報1.71元，上升6.9%；舜宇（2382）收報72.15元，上升6.8%；比亞迪電子（0285）收報10.92元，上升6%；瑞聲（2018）收報42.5元，上升4.3%。

手機及通訊設備股節節上升，中興全日勁升7.2%。（路透社）

銀娛重上50元 金沙亦彈上6.7%

濠賭股大反彈，銀娛（0027）收報50.15元，上升7.2%；金沙（1928）收報37.3元，上升6.7%；美高梅（2282）收報12.24元，上升6.3%；永利（1128）收報16.4元，上升4.9%；澳博（0880）收報9.01元，上升3.9%；新濠（0200）收報16元，上升3.4%。

申洲挑戰97元 港交所上揚近3%

其他股份方面，中海油（0883）收報12.76元，上升4.9%；萬洲（0288）收報7.56元，上升4.7%；碧桂園（2007）收報10.98元，上升4.2%；申洲（2313）收報96.95元，上升3.9%；中國人壽（2628）收報18.24元，上升3.4%；港交所（0388）收報258元，上升近3%；友邦（1299）收報76.3元，上升2.7%。

中國A股午後大致維持升幅，上證收報2852點，上升24點；深證收報8711點，上升126點。

日股收報21134點，上升249點；台股收報10566點，上升157點；韓股收報2099點，上升27點。