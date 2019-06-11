美聯儲降息預期升溫美股高收　人造肉第一股再暴漲

6月10日收盤，道指漲78.74點，報26062.68點；標普500指數漲13.39點，報2886.73點；納指漲81.07點，報7823.17點。

其中，美股芯片股整體走高，英偉達收高2%，英特爾收高1.7%，AMD漲2.5%、美光科技收高2.8%。

此外，值得關注的是，美股的人造肉第一股Beyond Meat盤中漲逾20%，較其IPO發行價漲近600%。此前，6月7日，人造肉第一股Beyond Meat發佈了2019年第一財季的財報，這是其上市後對外公布的首份財報。從Beyond Meat的財報數據來看，Beyond Meat在本季度的營收還是繼續保持着穩健的發展速度，收入超出了市場預期。不過，人造肉和Beyond Meat都存在這一定的泡沫和爭議。

美聯儲政策走向對股市有一定影響。（視覺中國）

消息面上，美聯儲將在6月18至19日召開貨幣政策會議。據芝商所數據顯示，期貨市場走勢暗示美聯儲在6月18日至19日會議上降息的可能性為20%左右，在7月30日至31日會議上降息的概率為70%。與5月份不同的是，美聯儲官員近日來並沒有明確發聲為市場的降息預期潑冷水。美國銀行在一份報告中寫道，1個月至6個月期聯邦基金期貨的歷史曲線顯示，央行可能在一個月內實施其降息周期的首次行動。

數據方面，美國6月7日公布了疲軟的非農就業數據後。美國勞工部的非農就業報告顯示，美國5月非農就業人數僅增加7.5萬，遠遜於市場預計的18.5萬。備受市場關注的通脹指標——平均時薪——同比增幅降至3.1%，為9月以來的最低增幅。就在三個月之前，美國平均時薪創造了10年來的最大同比增幅。這也促使了市場對美聯儲降息預期的升溫。