貿易戰令美國逐漸喪失中國市場

在中國主要貿易夥伴中，作為中國第三大貿易夥伴的美國，其對華貿易正在萎縮。2019年前5月，中美貿易額佔中國外貿總值的比重為11.7%，而在2017年，這一數字為15.2%。

據內地《21世紀經濟報道》6月11日報道，中國海關公布的數據顯示，5月中美貿易額為3,253.5億元(人民幣‧下同)，其中對美出口2,529.1億元，自美進口724.4億元。前5個月，中美貿易總值為1.42萬億元，下降9.6%。其中，對美國出口1.09萬億元，下降3.2%；自美國進口3,352.7億元，下降25.7%；對美貿易順差7,506.2億元，擴大11.9%。

中國商務部研究院國際市場研究所副所長白明稱，中國對美進口降幅遠大於出口降幅，這說明美國對中國商品更具需求剛性。「中國對美出口以日用消費品和中端科技產品為主，雖然越南等國能形成一定替代，但後者體量太小，短時間內產業鏈難以形成大規模轉移。而美國對華出口的工業品大都能從歐洲找到替代，農產品也能從拉美等地找到替代。」

據中國海關數據，2019年1月至4月，中國進口大豆2,439萬噸，按年下降7.9%，其中，自美國進口431萬噸，按年下降70.6%；自阿根廷進口215萬噸，按年增長了23倍。同期，中國進口豬肉77.4萬噸，按年下降0.9%，其中自美國進口豬肉7萬噸，按年下降53.6%；自西班牙、加拿大、英國、荷蘭等國進口大幅增長，都超過了10%。

美國已由中國第二大貿易夥伴降至第三。（視覺中國）

中國商務部副部長王受文表示，2018年美國統計數據顯示，美國貨物貿易逆差增長了10.4%，美國對中國大豆出口下降了50%，美國對中國的汽車出口也下降了20%以上。美國智庫「貿易夥伴」作出的一項研究表明，如果美國對來自中國的進口產品加徵關稅，那將使美國失去223萬個就業機會。

白明表示，中美貿易順差的進一步擴大說明，通過加徵關稅並不能從根本上解決中美貿易失衡問題，只會讓美國消費者承擔更高的成本。他強調，中美貿易不平衡最大的問題，在於在美國更具比較優勢的高科技領域，美國嚴格限制對華出口，而5月美國對中國企業進行斷供也加劇了這一貿易逆差。

2019年以來，中國對美進出口金額及佔比降幅明顯。目前美國已由中國第二大貿易夥伴降至第三大貿易夥伴，前5月，中美貿易額佔中國外貿總值的比重為11.7%，而在2017年，這一數字為15.2%。