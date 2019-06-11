【收市總結】恒指上升210點　領展、維他奶繼續破頂

撰文：鄭寶生
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港股午後高位徘徊，恒指收報27789點，上升210點；國指收報10620點，上升93點。成交額916億元。
蘋果動新聞將收費 壹傳媒爆升19%
蘋果動新聞計劃9月起徵費，壹傳媒（0282）股價午後進一步大升，收報0.244元，上升19%。
領展（0823）又破頂，向100元「紅底股」邁進，收報99.25元，上升近1%。
維他奶（0345）連續3個交易日破頂，收報45.45元，上升2.5%。
中資航空股強勢，國航（0753）收報7.5元，上升5%；東航（0670）收報4.46元，上升4.9%；南航（1055）收報5.2元，上升3.8%。
蒙牛重上30元水平 港交所上升2.6%
其他股份方面，蒙牛（2319）收報30.75元，上升3.2%；港交所（0388）收報264.8元，上升2.6%；瑞聲（2018）收報43.6元，上升2.6%；新世界發展（0017）收報12.22元，上升2.2%；工行（1398）收報5.77元，上升1.6%；中國人壽（2628）收報18.5元，上升1.4%；友邦（1299）收報77.1元，上升1%。
中國A股午後進一步大漲，上證收報2925點，上升73點；深證收報9037點，上升325點。
日股收報21204點，上升69點。