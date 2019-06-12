中國5月CPI按年增2.7%　PPI升0.6%

中國國家統計局公布的數據顯示，2019年5月份，全國居民消費價格（CPI）按年升2.7%。其中，城市上漲2.7%，農村上漲2.8%；食品價格上漲7.7%，非食品價格上漲1.6%；消費品價格上漲3.2%，服務價格上漲1.9%。今年首5個月，全國居民消費價格平均較去年同期上漲2.2%。

5月份，全國居民消費價格按月持平。其中，城市持平，農村上漲0.1%；食品價格上漲0.2%，非食品價格持平；消費品價格上漲0.1%，服務價格下降0.1%。

5月份，食品煙酒價格按年上漲5.8%，影響CPI上漲約1.69個百分點。其中，鮮果價格上漲26.7%，影響CPI上漲約0.48個百分點；鮮菜價格上漲13.3%，影響CPI上漲約0.31個百分點；畜肉類價格上漲12.5%，影響CPI上漲約0.51個百分點（豬肉價格上漲18.2%，影響CPI上漲約0.38個百分點）；雞蛋價格上漲8.7%，影響CPI上漲約0.04個百分點；禽肉類價格上漲6.4%，影響CPI上漲約0.08個百分點；糧食價格上漲0.5%，影響CPI上漲約0.01個百分點；水產品價格下降0.4%，影響CPI下降約0.01個百分點。

5月PPI按年升0.6%

2019年5月份，全國工業生產者出廠價格（PPI）中，生產資料價格按年上漲0.6%，漲幅比上月回落0.3個百分點，影響工業生產者出廠價格總水平上漲約0.41個百分點。其中，採掘工業價格上漲6.1%，原材料工業價格下降0.6%，加工工業價格上漲0.5%。生活資料價格同比上漲0.9%，漲幅與上月相同，影響工業生產者出廠價格總水平上漲約0.23個百分點。

其中，食品價格上漲2.2%，衣着價格上漲1.5%，一般日用品價格上漲0.4%，耐用消費品價格下降0.8%。