【逃犯條例】金鐘主要道路封閉　滙豐東亞渣打等暫停該區分行服務

今天逃犯條例將於立法會恢復二讀，有大批市民在外反對修訂舉行集會，途中大批示威者衝出馬路，並佔據立法會外一帶道路。因應中環、金鐘及灣仔附近主要道路封閉，不少金融機構最新宣布暫停該區分行服務，包括︰

東亞銀行宣布，該行港灣中心分行及金鐘分行暫停服務，直至另行通告。

中信銀行﹙國際﹚ 宣布，由於金鐘部份地區出現交通管制，該行中信大廈分行將暫時停止提供服務，直至另行通知為止。其他分行則照常營業。受影響客戶可到該行位於上環德輔道中232號分行或任何其他分行，或透過網上理財或電話理財處理一般銀行及理財事務。

渣打銀行﹙香港﹚宣布，因金鐘交通嚴重受阻，為了確保員工及客戶的安全，該行位於金鐘的分行會暫停營運。

友邦﹕可通知上司調整工作需要

滙豐宣布鑑於有公眾活動進行，位於太古廣場卓越理財中心（香港金鐘道88號太古廣場商場203, 403號舖及太古廣場2期14樓1415 - 1418室），以及太古廣場日夜理財中心（香港金鐘道88號太古廣場商場403號舖）由2019年6月12日中午12時起暫時關閉，直至另行通知。其他滙豐分行的運作將維持正常。

恒生銀行表示，鑑於金鐘的公眾活動，統一中心分行、統一中心優越理財中心，暫時未能提供服務，直至另行通知。而位於統一中心、港鐵金鐘站的自助理財中心，亦暫停支票存入服務。

恒生表示，客戶可前往中環總行或灣仔莊士敦道分行使用銀行服務，亦可使用網上銀行、流動理財應用程式、電話理財服務熱線。

華僑永亨銀行亦表示，其金鐘統一中心分行及分行內之相關銀行服務需暫停直至另行通知。

星展香港公布，今日統一中心分行暫停服務，客戶可到其他分行或以流動銀行使用相關服務。

另外，友邦保險向員工發訊息指，明白現時香港的情況有機會令同事上班現困難，如員工上班的時候出現交通問題，有任何延遲或不能到達，可以通知上司以尋求幫助，以及調整工作需要。

友邦﹕可通知上司調整工作需要

滙豐宣布鑑於有公眾活動進行，位於太古廣場卓越理財中心（香港金鐘道88號太古廣場商場203, 403號舖及太古廣場2期14樓1415 - 1418室），以及太古廣場日夜理財中心（香港金鐘道88號太古廣場商場403號舖）由2019年6月12日中午12時起暫時關閉，直至另行通知。其他滙豐分行的運作將維持正常。

恒生銀行表示，鑑於金鐘的公眾活動，統一中心分行、統一中心優越理財中心，暫時未能提供服務，直至另行通知。而位於統一中心、港鐵金鐘站的自助理財中心，亦暫停支票存入服務。

恒生表示，客戶可前往中環總行或灣仔莊士敦道分行使用銀行服務，亦可使用網上銀行、流動理財應用程式、電話理財服務熱線。

華僑永亨銀行亦表示，其金鐘統一中心分行及分行內之相關銀行服務需暫停直至另行通知。

另外，友邦保險向員工發訊息指，明白現時香港的情況有機會令同事上班現困難，如員工上班的時候出現交通問題，有任何延遲或不能到達，可以通知上司以尋求幫助，以及調整工作需要。