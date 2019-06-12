【中午收市】逃犯條例衝突升級　恒指下挫440點

港府計劃今早繼續審議逃犯條例，引起市民不滿，今早佔據道路。港股今早裂口低開，恒指中午收報27348點，下跌440點；國指收報10498點，下跌121點。成交額412億元。
舜宇重挫6.5% 富智康大跌6.3%
華為新款手提電腦Matebook據報無限期押後推出，手機、電腦及通訊設備股今早重挫。舜宇（2382）收報68.85元，下跌6.5%；富智康（2038）收報0.9元，下跌6.3%；丘鈦（1478）收報5.72元，下跌5.3%；通達集團（0698）收報0.6元，下跌4.8%；瑞聲（2018）收報41.55元，下跌4.7%；中國通信服務（0552）收報6.02元，下跌3.1%；小米（1810）收報9.46元，下跌近3%。
金山軟件下滑3.5% 壹傳媒再飆近23%
軟件及遊戲股亦下滑，博雅互動（0434） 收報1.43元，下跌4%；金山軟件（3888）收報19.5元，下跌3.5%； 金蝶（0268）收報8.7元，下跌3.4%；中國軟件國際（0354）收報3.78元，下跌3.3%。
蘋果動新聞計劃9月收費，壹傳媒（0282）連續兩日飆升，收報0.3元，上升近23%。
中國稀土（0769）收報0.65元，上升8.3%。
騰訊回吐2.2% 吉利下跌近4%
其他股份方面，騰訊（0700）收報337元，下跌2.2%；友邦（1299）收報75.35元，下跌2.3%；領展（0823）收報96.95元，下跌2.3%；金沙（1928）收報36元，下跌近3%；新世界發展（0017）收報11.74元，下跌3.9%；九倉置業（1997）收報52.95元，下跌3.9%；吉利（0175）收報12.56元，下跌近4%。
中國A股今早下滑，上證半日收報2909點，下跌16點；深證收報8972點，下跌65點。
日股半日收報21223點，上升19點。